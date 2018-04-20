İmam Altınbaş: 'Göztepe Süper Lig’de çok başarılı'

Altınhas Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Göztepe’yi ve futbolu çok sevdiğini belirten Altınbaş, “Sevgiyle futbola sarılınca bize iş olarak geri dönüyor. Türk futboluna kalıcı bir yapı oluşturalım diye başladık. Göztepe bu sene Süper Lig’de çok başarılı. 7 sene amatörden 1. Lig'e kadar Göztepe’yi getirdik. Futbol okulları, müzesi, tesisleri anlamında güzel bir yapı ortaya çıktı. Bizim sorumluluğu devrettiğimiz arkadaşta güzel bir şekilde devam ettirdi. O yapı çok güzel bir şekilde çalışıyor. Göztepe 1. senesinde gayet iyi. Önümüzdeki senelerde çok daha başarılı olacak ve Türkiye’yi temsil edecektir. Türk futboluna örnek bir altyapı var” diye konuştu.

“Göztepe tarihi bir kulüp”

Göztepe’nin tarihi bir kulüp olduğunu anlatan Altınbaş, “TMSF tarafından kötü bir şey olmuştu. Biz Göztepe’yi aldık ve Türk futboluna kazandırdık. Takımına sahip çıkan insanların olduğu bir kulüp ve bunun ortaya çıkmasına vesile olduk. Futbol sevgimiz ve Fenerbahçe sevgimiz bitmedi. Vega Derneği ile bütün spor branşları için emek, hizmet veriyoruz. Bizim gönlümüzde her zaman futbol var. Yarın bir gün tekrardan bir kulüp alır yapılaşmasına destek oluruz” dedi.

“Okul çalışmalarına sevgiyle başladık”

Okul çalışmalarına sevgiyle başladıklarını anlatan İmam Altınbaş, “Türkiye’ye model olmasını istedik. Türkiye’nin aydınlık yüzünü, dünyaya spor ve eğitim anlamında tanıtmak istedik. Dünyaya açık fikirleriyle gençler yetişsin diye ülkemize olan sorumluluğumuzu gerçekleştirdik. 3 okulumuz var. İnşallah gücümüzün yettiği ölçüde Türk insanının doğru yetişeceği bir model olur. Eğitim için dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Hem eğitim hem spor ve sosyal sorumluluk anlamında dünyadaki durumları aratmayacak bir yapı. Vega Spor Derneği’ni kurduk ve her branşı oluşturduk. Normal bir spor kulübünde neler varsa daha fazlası bizde var. Okulda yeteneği keşfedip yeteneğe yön veriyoruz. Böylece ilerde Türkiye’yi milli takımlarda temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig’de Antep şehir temsil edilmeli”

Gaziantep’in sanayide çok önemli olduğunu dile getiren Altınbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önemli üretimi olan bir il. Süper Lig'de temsil edilmesi gerek. Antep’in üretimini misafirperverliğini bildiğimiz için mutlaka Antep şehri temsil edilmeli. Bu inanç sadece bende değil büyükşehir belediye, ilçe belediye başkanlarımızda ve valimizde de var. Bu inanç olduğu sürece Gaziantep’i temsil edecek bir takım Süper Lig’de olacaktır.”

Ozan Buğra Koşar