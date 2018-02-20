Diğer
Kategoriler

İnci kefali balığı jandarma korumasında

Van İl Jandarma Komutanlığı, kentin simgesi haline gelen inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnci kefali balığı jandarma korumasında

20 Şubat 2018 16:13
İnci kefali balığı jandarma korumasında - Tıkla İzle

Van Gölü’ne kıyısı bulunan ilçelerdeki jandarma komutanlıklarıyla Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 506 olaya müdahale ederken, 297 şahsa ise kanunlar çerçevesinde işlem yaptı. Müdahale edilen 506 olayda; 37 adet serpme ağ, 750 bin 986 kilogram inci kefali balığı, 21 bin 692 metre ağ, 5 tekne, 2 bin 705 metre misina ağı ele geçirilirken, şahıslara ise toplam 508 bin 876 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin, Van’ın simgesi olan inci kefali balığının neslinin korunmasına yönelik 2018 yılında da kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Etiketler: İnci kefali balığı, jandarma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç