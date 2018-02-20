İnci kefali balığı jandarma korumasında

Van Gölü’ne kıyısı bulunan ilçelerdeki jandarma komutanlıklarıyla Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 506 olaya müdahale ederken, 297 şahsa ise kanunlar çerçevesinde işlem yaptı. Müdahale edilen 506 olayda; 37 adet serpme ağ, 750 bin 986 kilogram inci kefali balığı, 21 bin 692 metre ağ, 5 tekne, 2 bin 705 metre misina ağı ele geçirilirken, şahıslara ise toplam 508 bin 876 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin, Van’ın simgesi olan inci kefali balığının neslinin korunmasına yönelik 2018 yılında da kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği bildirildi.