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İniş alanını ıskalayan paraşütçü akaryakıt istasyonuna böyle düştü

Kayseri’de iniş alanını ıskalayan paraşütçü, benzin istasyonuna düştü. Paraşütçünün düşüş anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İniş alanını ıskalayan paraşütçü akaryakıt istasyonuna böyle düştü

18 Ekim 2016 15:48
İniş alanını ıskalayan paraşütçü akaryakıt istasyonuna böyle düştü - Tıkla İzle

Kayseri’de 2 gün önce akşam saatlerinde Talas ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütü yapanların yoğunlukla tercih ettiği Ali Dağı’ndan havalanan bir paraşütçü, iniş alanını ıskalayınca, yol kenarında bulunan benzin istasyonuna düştü. Paraşütü benzin istasyonunun çatısında asılı kalan paraşütçünün düşüş anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, paraşütçünün aniden yere düşmesi sonrasında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlıklarını kısa süre sonra üzerinden atan vatandaşlar, paraşütçüye yardıma koştu.

PARAŞÜTÇÜNÜN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜ, ARABASINI İLERİ ALDI

Akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan bir otomobil sürücüsünün, paraşütçünün düştüğünü gördüğü ve paraşütçünün düşmesinden 5 saniye önce aracını ileri aldığı, ardından paraşütçünün düştüğü de görüntülere yansıdı.

Akaryakıt istasyonuna iniş yapan paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Kayseri, paraşüt


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