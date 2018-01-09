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İnternette gayrimenkul ile ilgili aramaların oranı yüzde 253 arttı

Yıllar önce gayrimenkul alımlarında yapılan araştırmalarda farklı metotlar kullanılırken günümüzde bu metotlar yerini internet ve mobil uygulamalara bıraktı. Son dört yılda internette gayrimenkul ile ilgili aramaların oranı yüzde 253 arttı.

İnternette gayrimenkul ile ilgili aramaların oranı yüzde 253 arttı

09 Ocak 2018 10:52

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, teknolojinin kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte emlak sektörüne etkilerini değerlendirdi. Google’ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre son dört yılda internette gayrimenkul ile ilgili aramaların yüzde 253 oranında arttığına değinen Atalay, “ABD’de Gayrimenkul satın alanların yüzde 90’ı gayrimenkulü satın almadan önce internette araştırma yapıyor. Gayrimenkul arayanlar, gayrimenkulü görmeden önce ortalama 11 internet taraması yapıyor. Yeni ev satın alanların yüzde 89’u cep telefonu ile anında araştırma yaparak başlıyor. Yeni ev satın alanların yüzde 68’i, akıllı telefonlar için geliştirilmiş özel aplikasyonları kullanarak araştırmaya başlıyor. Dijital çağ, internet üzerinden satın alınamayan ev, ofis, arsa da dahil insanların mal veya hizmet satın alma metodolojisini tamamen değiştirmiş durumda” dedi.

“20 yıl içinde gayrimenkul alım kararlarını veren kişilerin neredeyse tamamı, ev alma kararlarını web üzerinden vereceklerdir”

Atalay, yıllar önce gayrimenkul alımlarında mahallenin konumu, mahallenin sosyo-ekonomik durumu esnaf ve tanıdıklara sorulurken günümüzde tarafsız bilgiye erişim ihtiyacından dolayı teknolojinin ön plana çıktığını söyleyerek, “Gayrimenkulün bulunduğu lokasyonu internette araştırarak alım kararı veriyoruz. Teknoloji sadece araştırma kısmında değil satın alma kararlarımızda da etkili oluyor. Emlak sektörü için geliştirilmiş mobil uygulamalar sayesinde oturduğumuz yerden gayrimenkulün durumu ve konumu hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu da bizim karar verme hızımızı ve satın alma hızımızı da aynı oranda etkiliyor” diye konuştu. 

 

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