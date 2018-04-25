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Irak Başbakanı İbadi: Suriye’deki operasyonlar sürecek

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı İbadi: Suriyedeki operasyonlar sürecek

25 Nisan 2018 16:39

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen hava saldırılarına değinen İbadi, "Suriye topraklarındaki terör örgütüne düzenlediğimiz operasyonlar devam edecek" dedi.

"Suriye’nin içişlerine karışmak istemiyoruz" diyen Başbakan İbadi, Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Irak savaş uçakları, geçtiğimiz Perşembe günü sınır ötesine düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerinin bulunduğu 36 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu

 

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