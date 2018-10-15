Irak Dışişleri Bakanı: 'Kimse Suriye'yi dışlayamaz'

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriye ziyareti kapsamında Suriyeli mevkidaşı Velid el-Muallim ile bir araya geldi. Görüşme ardından basın toplantısı yapan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Suriye'nin hiç kimse tarafından dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması gerektiğini söyledi. Caferi "Hiç kimse Suriye'yi dışlayamaz" ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı el-Muallim ise yaptığı açıklamada ülkesinin Arap Birliği'ne geri alınmasını isteyen ilk ülkenin Irak olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki Bukemal Sınır Kapısının en yakın zamanda açılacağını söyledi.

İki ülke arasındaki sınır kapısı Suriye'de yaşanan iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın iki ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından kapanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu