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Irak Ordusu’ndan Musul Havalimanına operasyon

Irak güçleri Musul Havalimanı için operasyon başlattı.

Irak Ordusundan Musul Havalimanına operasyon

23 Şubat 2017 12:37
Irak Ordusu’ndan Musul Havalimanına operasyon - Tıkla İzle

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un batısını terör örgütü DEAŞ’tan kurtarmak için başlatılan operasyonda Irak ordusu büyük ilerleme kaydediyor.

Irak Ordusu, Musul Havalimanını ele geçirmek için operasyon başlattı. Operasyonunun kısa sürede tamamlanarak havalimanının kontrolünün ele geçirilmesi hedefleniyor. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusuna bağlı birliklerin ve federal polis güçlerinin de katıldığı Musul Havalimanının ele geçirilmesi için operasyon başlatıldığı bildirildi. Iraklı bir yetkili, federal polisin Musul Uluslararası Havalimanına girdiğini ve kontrolü aldığını duyurdu. Irak ordusu, havalimanına yönelik operasyon kapsamında da Albu Saif, Haraeb 1, Haraeb 2, Alyarmuk köylerinin de aralarında bulunduğu 15 köy geri alındı.

Iraklı bir komutan, havalimanına doğru ilerlediklerini dile getirerek, havalimanı ele geçirilene kadar operasyonun devam edeceğini ve birkaç gün içinde şehrin merkezine ineceklerini dile getirdi. Bomba imha ekibinde yer alan bir başka yetkili ise patlatılmak üzere içine klor gazı doldurulmuş 24 bombanın ele geçirildiğini dile getirdi.

Bombanın imha edildiğini dile getirerek, intihar bombacısının öldürüldüğünü söyledi. 

Sevsen Kayacı
 

Etiketler: havalimanı, Irak, musul


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