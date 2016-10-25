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Irmak için yürüdüler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde komşuları Himmet A. tarafından vahşice katledilen 4 yaşındaki Irmak Kupal için yürüyüş düzenlendi.

Irmak için yürüdüler

25 Ekim 2016 19:25

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi il gençlik kolları üyeleri tarafından "Alaşehir sessiz kalma, küçük Irmak’a sahip çık" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Alaşehir’de bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde dövizlerle Sevgi Yolu üzerinden yürüyerek ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Alaşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı da Irmak için meydana geldi.

Alaşehir Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara seslenen Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, "Tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ilçemizde yaşanmış olan çirkin olayı kınıyoruz. Irmak çocuğumuzun maalesef hem yaşamını kaybetmesi ve tecavüze uğraması ülkemizin tamamını üzmüştür. Ama Alaşehirliler olarak bizleri çok derinden yaralamıştır. Bu bir hastalık değil, sapıklıktır. Bu örnekten yola çıkarak ailelere de çok büyük görevler düşmektedir. Aile olarak çocuklarımızı kendi başlarına sokaklara bırakmak yerine bilinçlendirerek, onların yanında olmalıyız. Yaşanmış olan bu çirkin olayı ülke olarak kınıyoruz. İlçemizde her kesim tarafsız olarak Irmak’a sahip çıkmıştır. İlçem adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Irmak’ın ailesine sahip çıkıldı

Öte yandan, Irmak’ın ailesine sahip çıkıldığını hatırlatan Kaymakam Bilgin, "Irmak kızımızın ablası Ayşe kızımıza devlet olarak bir yardım yaptık. Eğitimini de üstlendik. Aile yaşadığı mahallede yaşamak istemiyor. Psikolojik olarak orada kalmak istemiyor. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde kaymakamlık olarak, 70 bin lira gibi bir rakam ayırdık. Ailenin o mahalleden ayrılması, psikolojik travmasını az da olsa aşabilmesi için çalışmalara başladık. Ayşe kızımızın eğitimi amacıyla Ziraat Bankası’nda bir hesap açtırdık. Bu amaçla olayın aydınlanmasında çok büyük emeği geçen basın mensuplarına, aramalarda ve aileye destekte her türlü yardımı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız birlik beraberliği her alanda gösterirsek, ülkemiz olarak ta her türlü başarıyı sağlarız" diye konuştu.

Yaklaşık bin kadar vatandaş programdan sonra sessizce dağıldı. Irmak’ın ailesi, rahatsızlıkları gerekçesiyle meydana gelmediler.

Etiketler: ırmak, manisa


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