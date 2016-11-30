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İrtibatın kesildiği askerlerden biri Adanalı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda irtibatın kesildiği bildirilen iki askerden birinin Adanalı olduğu öğrenildi.


30 Kasım 2016 12:02

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün saat 15.30 sularında irtibatın kesildiği belirtilen askerlerden birisinin Özel Kuvvetlerde görevli Adanalı Astsubay Duran Keskin olduğu öğrenildi.
2 yıllık evli eşi de astsubay olan Keskin'in babasının vefat ettiği belirtildi.
Anne Elif Keskin ile öteki yakınları, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki evlerinde Astsubay Duran Keskin'den gelecek iyi bir haber bekliyor. Aile, şimdilik basın mensuplarına açıklama yapmak istemediğini bildirdi.
 

Fatih Keçe
 


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