Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’deki bir mobilya ve beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İş yerine müşteri olarak giren S.B. (40), önce etrafındaki eşyalara bakmaya başladı. Daha sonra masada oturan Ahmet B. (28) ve Murat S.'nin (31) yanına gelen adam, cebinden bir anda silahını çıkardı.

Saniyeler içerisinde kurşun yağdırdı

Tahsilat meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilen olayda S.B., masada oturanların müdahale etmesine izin vermeden ateş etmeye başladı. Saniyeler içerisinde yaşanan olayda Ahmet B. ve Murat S., bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan ve ölümden dönen şahıslara ise ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı iki kişi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. S.B. ise olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay anbean kamerada

İş yerinde yaşanan olay ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren S.B.’nin silahını çıkartarak ateş ettiği, Ahmet B. ve Murat S.’nin yaralandığı görülüyor. Olay sonrasında şahıs, kaçarak uzaklaşıyor.

Daha öncede farklı şahıslar haraç almaya gelmiş dayak yemişlerdi

Aynı iş yerinde 2016'nın Mart ayında meydana gelen olayda, haraç istediği iddia edilen iki kişi iş yerini basmıştı. Yaşanan boğuşma sonrasında iş yerine gelen iki kişi, kardeş olan iş yeri sahiplerinden dayak yemişti. O anlar da güvenlik kameralarına yansırken, iki kardeşin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediği dayak sonrası baygınlık geçiren M.N.Ö.'yü gözaltına almıştı.

Öte yandan hastanede tedavi gören ve olayla ilgili konuşan Ahmet B., defalarca tehdit edildiklerini öne sürdü. Durumu adli mercilere intikal ettirdiklerini ifade eden Ahmet B., "Koruma kararımız da vardı; ama yine de saldırıya uğradık. Bize saldıranların adalet huzurunda hesap vermesini istiyoruz. İsimlerini verdiğimiz adamlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Önceki olayla da ilgili bize saldırmışlardı; ama herhangi bir işlem uygulanmadı" dedi.