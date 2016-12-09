Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

İş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'de bir sokağa dadanan hırsızlar üç iş yerinden hırsızlık yapıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


09 Aralık 2016 12:15

Hırsızlık olayı dün gece meydana geldi. Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Yiğit Sokak'a bir araçla gelen hırsızlar ilk önce bir iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. Buradan bilgisayar çalan hırsızlar daha sonra bitişikteki iş yerine girerek, bir bilgisayar çaldı. Hızları kesilmeyen hırsızlar daha sonra yan dükkanın da kepenklerini kırarak içeri girdi. Burada çalacak bir şey bulamayan şahıslar ardından çaldıkları malzemeleri de alarak araçla kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sokaktaki dükkanlara hırsız girdiğini gören esnaf ne yapacağını şaşırdı. Esnaflardan Ersin Küçük, "Dün gece 1 sularında ilk bu dükkana giriyorlar, 3 kişiler, işte bilgisayarı alıyorlar. Yandaki dükkana girip oradan da bir bilgisayar alıp diğer dükkanda da bir şey bulamıyor. Oraya da kilitlerini açıp bir panelvan araba ile çekip gidiyorlar buradan. İki dükkandan birer tane bilgisayar alıyorlar. İçerisini de dağıtıyorlar" dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlar araçla geliyorlar. Ardından kepengi kıran hırsızlar daha sonra dükkana giriyorlar. Ardından çaldıkları malzemelerle araca binip kayıplara karışıyorlar.

Etiketler: hırsızlık, iş yerleri, sultanbeyli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç