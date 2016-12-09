Hırsızlık olayı dün gece meydana geldi. Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Yiğit Sokak'a bir araçla gelen hırsızlar ilk önce bir iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. Buradan bilgisayar çalan hırsızlar daha sonra bitişikteki iş yerine girerek, bir bilgisayar çaldı. Hızları kesilmeyen hırsızlar daha sonra yan dükkanın da kepenklerini kırarak içeri girdi. Burada çalacak bir şey bulamayan şahıslar ardından çaldıkları malzemeleri de alarak araçla kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sokaktaki dükkanlara hırsız girdiğini gören esnaf ne yapacağını şaşırdı. Esnaflardan Ersin Küçük, "Dün gece 1 sularında ilk bu dükkana giriyorlar, 3 kişiler, işte bilgisayarı alıyorlar. Yandaki dükkana girip oradan da bir bilgisayar alıp diğer dükkanda da bir şey bulamıyor. Oraya da kilitlerini açıp bir panelvan araba ile çekip gidiyorlar buradan. İki dükkandan birer tane bilgisayar alıyorlar. İçerisini de dağıtıyorlar" dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlar araçla geliyorlar. Ardından kepengi kıran hırsızlar daha sonra dükkana giriyorlar. Ardından çaldıkları malzemelerle araca binip kayıplara karışıyorlar.