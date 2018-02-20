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İşçinin önlem olmadan çatıdaki çalışması yürekleri ağza getirdi

İstanbul’da iki farklı çatıda iş güvenliği alınmadan işçilerin çalıştığı görüntüler adeta yürekleri ağza getirdi.

İşçinin önlem olmadan çatıdaki çalışması yürekleri ağza getirdi

20 Şubat 2018 09:15
İşçinin önlem olmadan çatıdaki çalışması yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Kameralara yansıyan görüntülerde bir inşaat işçisinin çatı duvarı üzerinde hızlı adımlarla yürüdüğü görülürken bir diğer görüntüde ise işçilerin yine herhangi bir önlem olmadan çatıda çalıştıkları görüldü.

İstanbul’da kameralara yansıyan iki görüntü yaşanan iş kazalarından ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan ilk görüntüde bir işçisinin yapımında çalıştığı inşaatın çatı duvarının üzerinde yürüdüğü görülüyor. İnce duvar üzerinde hızlı adımlarla yürüyen işçinin adeta canını hiçe saydığı görülürken kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise, işçiler bir çatıda herhangi bir önlem almadan çalışıyor.
Tüm uyarılara ve yaşanan iş kazalarına rağmen işçilerin herhangi bir önlem olmadan çalışması görenlerin yüreklerini adeta ağza getirdi. 

Etiketler: çatı, işçi, İstanbul, kamera

 

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