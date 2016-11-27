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İsim benzerliği yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Balıkesir'de bir vatandaşın isim benzerliği yüzünden başına gelmedik kalmadı.

İsim benzerliği yüzünden başına gelmeyen kalmadı

27 Kasım 2016 09:21
İsim benzerliği yüzünden başına gelmeyen kalmadı - Tıkla İzle

46 yaşındaki Metin Demir, 2004 yılında çocukları olmadığı için koruyucu aile olarak evlat edindiği iki çocuğu için Sosyal Hizmetler tarafından koruyucu ailelere ödenen paranın yatırılmamasından şikayetçi olması üzerine başına gelmedik iş kalmadığını iddia etti. Murat Demir, bilgisayar alım satımı üzerine kendi iş yeri olduğunu ifade ederek, "2004 yılında evlendikten sonra eşimle biyolojik çocuğumuzun olamayacağını öğrendik. Bu konuda Sosyal Hizmetler'e başvurarak koruyucu aile hizmetlerinden yararlanmak istedik. İsteğimiz kabul edildi ve bize 2 tane evlat verdiler. Biz bu evlatlarımıza 6 yıl boyunca şerefimizle, onurumuzla, gururumuzla çok iyi şekilde baktığımızı düşünüyoruz. Koruyucu aile hizmetinde çocuklara belirli bir ücret ödeniyordu. Bu ücretin aylarca bankada bekletilerek işletilmesi konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından şikayetçi oldum. Bu şikayetten sonra rumuzlu, isimsiz, imzasız dilekçelerle benim adıma 30'a yakın dava ve soruşturma açıldı. Ben bu davaların hepsinden yüce Türk adaleti önünde aklandım" dedi.

"2012'den bu yana FETÖ ile mücadele ediyorum"
Davalarda aklanmasına rağmen, farklı Murat Demir ismindeki vatandaşların suç evraklarının kendi dosyasına konulduğunu iddia eden Murat Demir, "Ben bunların hepsinden aklandım. En son bir dava için verdiğim ifadede, hırsızlık ve başka yüz kızartıcı suçların sicilime eklendiğini gördüm. Bunun için Adli Sicil Genel Müdürlüğü'ne başvurdum. Adli Sicil Genel Müdürlüğü hassas davranarak hemen benim adli sicilimi temizledi. Bu konuda defalarca başvurmama, defalarca hakkımı aramama rağmen, hala bunların tarafıma yapıldığını görmekteyim. Bu olaydan sonra, başka bir Murat Demir'in evrakları ile benim hakkımda yine suç duyurusunda bulunuldu. Bunların benim hakkımda kasıtlı olarak yapıldığına inanıyorum. 2012 yılından beri Fethullahçı terör örgütüyle mücadele eden bir adamım. Bütün savcılıklara bu konuda suç duyurularımı yaptım. Bunlarla mücadele etmem birilerinin hoşuna gitmedi" şeklinde konuştu. 

Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları

Etiketler: balıkesir, isim benzerliği


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