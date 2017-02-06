AKUT Bodrum Ekip Lidesi Sadettin Uslu, Bodrum ve Milas başta olmak üzere tüm Muğlalıları AKUT’a destek için konsere davet etti.

Bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atmak için harekete geçen Mandalin Bar, 8 Şubat’ta düzenlenecek olan İskender Paydaş Konseri’nin gelirini Bodrum Akut’un bina yapımına destek olarak aktaracak.

Bodrum AKUT binasının inşasıyla birlikte AKUT’un bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarında daha aktif bir şekilde rol alacağına vurgu yapan Uslu, Mandalin Bar’a sosyal sorumluluk projelerinden ötürü teşekkür ederek, geliri AKUT’a bağışlanacak olan konsere tüm Muğlalıları davet etti.

Demet Leyne

