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İspanya’da 600 göçmen kurtarıldı

İspanya açıklarında 600 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

İspanyada 600 göçmen kurtarıldı

17 Ağustos 2017 10:11

İspanya Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada 24 saat içerisinde Fas’tan geçiş yapan 600 göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Göçmenlerin aralarında bir jet skinin de bulunduğu 15 deniz aracı ile geçiş yapmaya çalıştıkları belirtildi. Göçmenler arasında ise 35 çocuk ve 1 bebek bulunduğu bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, İspanya’ya 9 binden fazla göçmenin geldiğini ve bu rakamın önceki yıla göre 3 kat arttığını belirtti. Yetkililer, geçiş sırasında 120’den fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Göçmenlerin Fas- İspanya geçişini güvenli olduğu için kullandıkları belirtiliyor. 

Etiketler: göçmen, ispanya


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