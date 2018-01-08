Isparta’da pompalı tüfekli kovalamaca kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 18.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (22) ve O.G.K. isimli 2 kişi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi R.S.’yi (20) sokakta kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında kaçan üniversite öğrencisi R.S., B.A.’ya (50) ait bir emlakçıya sığındı. Genç kızı kovalayan 2 kişiden M.K.’nin, daha sonra R.S. ve B.A.’yı pompalı tüfekle vurduğu, ardından takip edilmemek için de kapı önünde aracın lastiklerine ateş açtığı öne sürüldü.

Emlakçı öldü, genç kız yaşam mücadelesi veriyor

Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri ve polis güçleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan B.A.’nın hayatını kaybettiği belirlerken, talihsiz adamın cesedi gerekli incelemeler sonrasında Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildi. Olayda ağır yaralanan R.S. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Yalvaç Devlet Hastanesi’ne, ardından SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralı genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın failleri kısa sürede yakalandı

Yaşanan olayın ardından, aynı akşam genç kızı kovaladıkları iddia edilen 2 şahıstan önce O.G.K., ardından da M.K. polis güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. İki zanlının daha sonra Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan pompalı dehşetin asıl nedeninin ne olduğu ise tahkikat sonucunda netlik kazanacak.

Feti Kılıç