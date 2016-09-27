Batman’da, Recep ve Birgül Görnü çifti 4. bebeklerini doğurmak için özel bir hastaneye gitti. Sezaryenle gerçekleşen doğumda çiftin üçüz bebekleri dünyaya geldi. İşsiz olan ve kirada oturduklarını belirten baba Recep Görnü, bir bebek beklerken, üçüzlerinin olduğunu belirterek, çocuklara nasıl bakacağını karar kara düşündüğünü anlattı.

Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melike Tunç Kılıçkap, “Bebeklerin 2'si erkek, biri de kız. Annenin durumu iyi ve taburcu edildi. Bebekler 30 gün kadar gözetim altında kalacaklar" dedi.



Mehmet Şükrü Yıldırım

