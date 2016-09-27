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İşsiz babanın üçüz bebeği oldu

Batman'da maddi durumu kötü olan ailenin, üçüz bebekleri oldu. İşsiz baba, bebeklere nasıl mama alacağını düşünmeye başladığını anlattı.

İşsiz babanın üçüz bebeği oldu

27 Eylül 2016 13:42

Batman’da, Recep ve Birgül Görnü çifti 4. bebeklerini doğurmak için özel bir hastaneye gitti. Sezaryenle gerçekleşen doğumda çiftin üçüz bebekleri dünyaya geldi. İşsiz olan ve kirada oturduklarını belirten baba Recep Görnü, bir bebek beklerken, üçüzlerinin olduğunu belirterek, çocuklara nasıl bakacağını karar kara düşündüğünü anlattı.
Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melike Tunç Kılıçkap, “Bebeklerin 2'si erkek, biri de kız. Annenin durumu iyi ve taburcu edildi. Bebekler 30 gün kadar gözetim altında kalacaklar" dedi.
 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 


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