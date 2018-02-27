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İstanbul Ayazağa Metrosu'nda yürüyen merdiven çöktü

Sarıyer İTÜ Ayazağa Metrosunun çıkışında yer alan yürüyen merdivende meydana gelen göçmede bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin, sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Ayazağa Metrosunda yürüyen merdiven çöktü

27 Şubat 2018 17:58
İstanbul Ayazağa Metrosu'nda yürüyen merdiven çöktü - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro istasyonunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai saatinin bitimiyle evine gitmek için yoğunlaşan metronun yürüyen merdivenin bir kısmı içine göçtü. Yürüyen merdivenin üzerinde bulunan bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor. 

İBB'den Ayazağa metrosunda yaşanan göçmeye ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Maslak Ayazağa metro istasyonunda yaşanan göçmeyle ilgili açıklama geldi. 

Maslak Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivende göçük meydana gelmiş, bir kişi sıkışmıştı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Maslak Ayazağa metro istasyonunda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş, vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor. Merdivene sıkışan vatandaş kurtarılarak hastaneye sevk edildi” denildi.
 

Oğuzcan Yazar
 

 

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