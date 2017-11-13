İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan İstanbul Maratonunda

Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu, dün 39’uncu kez gerçekleştirildi. Halk koşusuna birçok ünlü sima katılırken, Haziran ayında koroner bypass ameliyatı geçiren ve ameliyattan kısa süre sonra görevinin başına yeniden dönen İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan da koşuda yer aldı. Binlerce kişinin katıldığı maratonun güvenlik tedbirlerini yakından takip eden ve emniyetin aldığı önlemleri bir gün öncesinden yerinde izleyen Dr. Çalışkan, pek çok ünlü isimleri bir araya getiren Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na kurmayları ile birlikte katıldı. Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlandı.

Ödüllü atletlerin de koştuğu maratonunun 8 kilometrelik halk koşusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçen İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan, yaklaşık 5 ay önce koroner bypass ameliyatı geçirmişti.

Sadık Kahraman

