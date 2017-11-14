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İstanbul polisinden kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da dört farklı noktada düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bin 77 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul polisinden kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

14 Kasım 2017 15:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 10-11 Kasım 2017 tarihinde Bakırköy, Fatih, Esenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda, bin 77 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara, 41 bin 720 adet cinsel içerikli hap ve 250 paket kaçak çörek otu yağı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
 

Etiketler: İstanbul polisi

 

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