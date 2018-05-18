İstanbul Üniversitesi İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü 7 dilde kınadı

İstanbul Üniversitesi Senato açıklaması, Üniversite resmi web sayfasında İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça ve İbranice olarak yayınlandı. Yapılan açıklamada ABD ve İsrail yönetimi kınanarak Birleşmiş Milletler bu insanlık suçunu durdurmak üzere göreve davet edildi.

İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamla ilgili yapılan İstanbul Üniversitesi Senato açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ABD uluslararası hukuk, BM kararları ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkararak, Filistin halkının katliamına neden olmuştur. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü ve insanlık suçu işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi bu katliamın sorumlularına karşı tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira ‘her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır”.