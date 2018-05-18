Diğer
Kategoriler

İstanbul Üniversitesi İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü 7 dilde kınadı

İstanbul Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı zulmü 7 dilde kınadı.

İstanbul Üniversitesi İsrailin Filistin halkına yaptığı zulmü 7 dilde kınadı

18 Mayıs 2018 11:07

İstanbul Üniversitesi Senato açıklaması, Üniversite resmi web sayfasında İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Arapça, Rusça ve İbranice olarak yayınlandı. Yapılan açıklamada ABD ve İsrail yönetimi kınanarak Birleşmiş Milletler bu insanlık suçunu durdurmak üzere göreve davet edildi. 

İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamla ilgili yapılan İstanbul Üniversitesi Senato açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“ABD uluslararası hukuk, BM kararları ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkararak, Filistin halkının katliamına neden olmuştur. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü ve insanlık suçu işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi bu katliamın sorumlularına karşı tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira ‘her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır”.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç