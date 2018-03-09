İstanbul Üniversitesi TETLAB Fikir Fabrikası törenle açıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli 'İnovasyon Lideri İstanbul' projesi kapsamında kurulan 'TETLAB (3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı) Fikir Fabrikası', İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ve TETLAB Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Leyla Türker Şener ile birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“En fazla patent başvurusu yapan üniversiteyiz”

TETLAB Fikir Fabrikası açılış töreninde konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, çok deneyimli bir ekiple çalışıldığını ve İstanbul Üniversitesi’nin en fazla patent başvurusu yapan üniversite olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ak, “Başta Leyla Hocamız olmak üzere çok deneyimli; iddialı, ufku açık ve yorulmak bilmeyen bir ekip burada oluşturuldu. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu ekibin özverili çalışmalarıyla hızla patent başvuruları, patent başvurusunun yanında bu hareketliliğin tüm üniversite kamuoyuna yayılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları geliştirildi ve bunun meyvelerini de aldık. 4 yıldır Türkiye Üniversiteleri içerisinde en fazla patent başvurusu yapan üniversiteyiz” dedi.

“İnovasyon kültürünü temele yayma kararlılığı içerisindeyiz”

Açılışı gerçekleştirilen TETLAB laboratuarını cömertlik göstererek tüm Türkiye’nin hizmetine sunulduğunu belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada sadece 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuarı kurmadık. Bu tecrübeyi bir cömertlik göstererek tüm Türkiye’nin hizmetine de sunduk. Şu anda bir üniversite ortamındayız ama üniversiteyi besleyen, üniversitenin giriş kaynağı olan genç dimağlardır. O yönden Milli Eğitimimiz ile teknolojiyi takip etme bakımından özel bir genel müdürlük kurulmuş durumda ve proje okulları oluşturuldu. Belki bizim en büyük şansımız sur içerisinde 10’a yakın 480 puandan yüksek puanla öğrenci alan iddialı liselerimizin olmasıdır. Biz bu proje liseleriyle protokoller yaparak, araştırma, inovasyon kültürünü temele yayma kararlılığı içerisindeyiz. Başta İstanbul Erkek Lisesi olmak üzere bu civardaki bütün iyi liselerle protokollerimiz var. Hem liselere giderek hem de o öğrencileri kendi teknokentimize veya üniversitemizin muhtelif yerlerine, kliniklere davet ederek kendilerini gelecekte bekleyen aşamaları daha önceden onlara gösterip kendi fikirlerini ufuklarını doğru bir amaca yöneltmelerini destekliyoruz.”

“İstanbul’un küresel rekabet gücünü artıracak pek çok patent alımını gerçekleştirdiler”

İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, TETLAB sayesinde İstanbul’un küresel rekabet gücünü artıracak pek çok patent alımı gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Genel Sekreter Yavuz, “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ajansımızın desteğiyle 2015 yılında 3 boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarını başarıyla kurmuştu. Bu laboratuar sayesinde İstanbul’un küresel rekabet gücünü artıracak pek çok patent alımını gerçekleştirdiler. Şimdi de çalışmalarına bu projemizle medikal tasarımlar üreterek devam ediyorlar. Bu projeyi de sağlık sektöründe faydalı medikal tasarımların katma değeri yüksek patentlenebilir ürünlerin ortaya çıkarılması için desteklemiş bulunuyoruz. Ve yine yüzde 85 destek oranıyla en yüksek desteğe hak kazanan projelerimizden bir tanesiydi” ifadelerini kullandı.

“Multidisipliner bir tartışma ve geliştirme merkezi olacak”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ise TETLAB’ın Multidisipliner bir tartışma ve geliştirme merkezi haline geleceğinin altını çizerek, “Bugün geleceğe gururla taşıyacağımız önemli bir merkezin açılışını yapıyoruz çünkü gerçekten de inovatif birçok projenin, ürünün burada gerçekleştirilecek ilk titrinin olgunlaşma merkezi burası. Multidisipliner bir tartışma ve geliştirme merkezi aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TETLAB Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Leyla Şener, TETLAB Fikir Fabrikası’nda sağlık çalışanları ile mühendis ve tasarımcıları bir araya getirdiklerini belirterek ortak bir çalışma platformu sağladıklarını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Şener, şöyle konuştu:

“TETLAB 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım laboratuarı. 2015 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı Mali destek programı kapsamında desteklenmiş olup Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanındaki küresel rekabet gücümüzü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine, üniversite sanayi işbirliklerinin geliştirilmesine, patent, faydalı model gibi fikri sınai mülki hakların korunmasına girişimci akademisyen ve öğrencilerin sayısının artışını sağlamak üzere kuruldu. Bu dönemki projemiz ise 2016 mali destek programı ile desteklenmiş olan ‘İnovasyon Lideri İstanbul’ projesi kapsamında kurulan TETLAB Fikir Fabrikası’nda bulunuyoruz.

Burada yapılacak olan çalışmalar yine sağlık alanında çalışanların sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara çözüm önerileri oluşturulması tasarım odaklı düşünme atölye çalışmalarının yapılması proje yazım maratonlarının yapılması ‘Makerlab’ atölye çalışmaları, hekatonlar gibi düzenleneceği ve patent bilgilendirme seminerleri düzenleneceği bir fikir fabrikası. Burada sağlık çalışanlarıyla mühendislerin, tasarımcıların bir araya getirilmesi ve ortak çalışma platform oluşturulması sağlanmıştır. Hekimlerin ve sağlık alanında çalışanlarının sorunlarını ortaya koyması birlikte de çözüm önerileri getirilerek bunların patent başvurularını yapılması ve TETLAB’ta prototiplerinin üretilmesi ve girişimcilik yolunda atılması gereken atımlar için bir öncelik olacaktır.”

"80’in üzerinde patent başvurusu gerçekleştirdik"

TETLAB Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Leyla Şener, Ocak 2016’dan bu yana 80’in üzerinde patent başvuru gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “TETLAB Ocak 2016 yılından itibaren 80’in üzerinde patent başvurusu gerçekleştirdik. 8 tane faydalı model başvurusu gerçekleştirdik. Bir tane TÜBİTAK 1003 projesi aldı patent başvurusu yapmış olan bir hocamız. Bir Horizon projesi yazıldı. 10 ayrı şehirde 10 ayrı panel ve 3 çalıştay gerçekleştirildi. İlk, orta ve liselerde de tanıtım bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Farklı üniversitelerdeki konusunda uzman hocalarımızın burada seminer vermeleri sağlanmak suretiyle ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi için 17 ayrı seminer düzenlendi” diye konuştu.

TETLAB Fikir Fabrikası

Açılışı gerçekleştirilen TETLAB Fikir Fabrikası’nda tasarım odaklı atölye çalışmaları, patent eğitimleri, proje yazma eğitimleri, proje maratonları, liderlik eğitimleri, girişim ve inovasyon hızlandırıcı çalışmalar, 3 boyutlu yazıcı ve 3 boyutlu tarayıcı uygulamalı atölye çalışmaları, makine öğrenmesi eğitimleri ve oluşturulan tasarımların gelişmesi için çalışmalar yapılacak. Proje ile farklı disiplinlerde çalışan ama ortak amacı yenilik içeren ürünler oluşturmak ve bunları üretmek olan kişilere, laboratuardaki fiziksel ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkânı sağlamak amaçlanıyor.

Fikir üretmeye ve bunlara dair fikri sınai mülki hakların korunmasına dair eğitimlerin de verileceği proje ile 11’inci Kalkınma Planı’ndaki tedbir önerilerinden olan kadınlara yönelik bilim, inovasyon, makerlab atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz