İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre bombalı saldırıda yaralanan kişilerden 19'u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre bombalı saldırıda yaralanan kişilerden 19'u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet ekibine yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 27'si polis olmak üzere 29 şehidimiz…
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