Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mesleğin Vizyonları konferansı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mesleğin Vizyonları konferansı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda Mesleğin Vizyonları konferansı düzenlendi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mesleğin Vizyonları konferansı

23 Aralık 2016 13:12

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Hukuk Kulübü ve Hukuki Araştırmalar Derneği’nin (HUDER) katkılarıyla yapılan konferansa konuk olarak Bakırköy 7.Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. Halit Korkusuz, Türksat Uydu Haberleşme Eski Hukuk Başkanı ve EKSİM Yatırım Holding Hukuk Koordinatörü Av. Hüseyin Arabacı katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Milli Türk Talebe Birliği üzerine geçmişten bilgiler vererek öğrencilerin yapmış oldukları etkinliklerin önemine dikkat çekti. “Ümidimiz, geleceğimiz sizlersiniz. Eğer arkamıza bakmadan bastonsuz yürüyorsak sizin gibi gençler sayesindedir” diyen Prof. Dr. Erbay, öğrencilere aynı yollardan geçen büyüklerinin tecrübelerini örnek alarak kendi yollarını çizmelerini öğütledi.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri ve Hukuk Fakültesi Temsilcisi Ferhat Kurt, konuşmasına Arif Nihat Asya’nın bir şiiriyle başladı. “Ne yaşadığını, ne için yaşadığını bilen toplumlar için gelecek vardır” diye konuştu.
Bakırköy 7.Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, gündeme ve terör olaylarına dikkat çekerek, bu dönemde hukukçulara düşen görevlerden bahsetti. Hakimlerin tayin ve görev sürelerini ele alan konuşmacı, avukatlıkla hakimliğin çalışma şartlarını karşılaştırdı.
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. Halit Korkusuz, “Akademisyenlik ve Akademik Çalışmalar” konulu sunumunda, not ortalaması, ALES ve İngilizcenin kariyer yolundaki önemine dikkat çekti. Milli eğitim Bakanlığının Yüksek Lisans ve Doktora bursu verdiğini belirten Av. Dr. Korkusuz, akademisyenliğe ilişkin soru ve cevaplarla öğrencileri aydınlattı.
Türksat Uydu Haberleşme Eski Hukuk Başkanı ve EKSİM Yatırım Holding Hukuk Koordinatörü Av. Hüseyin Arabacı, hukuk ve ahlak ilişkisi üzerinde durdu. Bir hukukçunun yalandan, yolsuzluktan uzak durması gerektiğini belirten Av. Arabacı, “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bu doğru bir sözdür. Ya doğru olursunuz ya yanlış” dedi. Ceza ve cezalandırma mantığının önemine vurgu yapan konuşmacı, “Kanunlardan önce bilinmesi gereken işin mantığıdır. Para kazanmak için değil, bu ülkeye faydalı olmak için iş yapın” diyerek sözlerini noktaladı.
 

Etiketler: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mesleğin Vizyonları konferansı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç