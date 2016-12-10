Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne "himmet" adı altında finansal destek sağladığı iddia edilen 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 85 ekiple 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler hakkında düzenlenen MASAK raporunda iş adamlarından topladıkları milyonlarca doları önce hesaplarına yatırıp, ardından kiralık kasa yöntemiyle yurt dışında kaçırdıkları ortaya çıktı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve Bylock kullandığı belirlenen 9 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.