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İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığında olan DEAŞ üyesi bir terörist polis tarafından yakalandı. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlarda keşif çalışması yaptığı öğrenilen terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda eylem hazırlığındaki DEAŞlı terörist yakalandı

06 Aralık 2016 20:56
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir teröristin eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. M.Ö(25) isimli teröristin turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlar ve İstanbul'a gelen turist kafilelerine yönelik keşif çalışması yaptığını belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. DEAŞ terör örgütüne üye teröristin Bağcılar'da bir evde kaldığını tespit eden ekipler, 24.11.2016 günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası DEAŞ'a üye terörist polis tarafından yakalandı. M.Ö isimli terörist emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.  

TUGAY SADAY

Etiketler: DEAŞ


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