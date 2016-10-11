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İstanbul'da feci kaza! Araç metrobüs yoluna girdi...

İstanbul'da E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil metrobüs yoluna girdi. Kazada araç sürücüsü Muhammet Reza hayatını kaybederken metrobüs seferleri durdu.

İstanbulda feci kaza! Araç metrobüs yoluna girdi...

11 Ekim 2016 13:35
İstanbul'da feci kaza! Araç metrobüs yoluna girdi... - Tıkla İzle

 Kaza, E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametinden Topkapı istikametine seyir halinde olan 34 MH 939 otomobilin sürücüsü Muhammet Reza, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç metrobüs yoluna girdi. Reza'nın kullandığı otomobil, Avcılar istikametine giden metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan Muhammet Reza'yı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Reza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsünün feci şekilde hayatını kaybettiği kazada metrobüs şoförü hafif şekilde yaralanırken yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kazanın ardından metrobüs seferleri kısa süreliğine durdu. Bazı yolcular metrobüslerden inerek farklı yollar kullanmak için yaya olarak yürürken, metrobüs duraklarında uzun kuyruk oluştu.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Muhammet Reza'nın cesedi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yeri temizleme çalışmaları devam ederken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Volkan Kayalar
İSTANBUL 


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