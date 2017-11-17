İstanbul’da helikopter destekli narkotik operasyonu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere girilerek aramalar yapıldı. Sivil ekiplerinin de destek verdiği operasyona Polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyonun detayı hakkında bilgi verilmezken, adreslerde aramaların devama ettiği bildirildi.

Selim Bayraktar