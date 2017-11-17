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İstanbul’da helikopter destekli narkotik operasyonu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avrupa yakasında bazı ilçelere operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda sivil ekip ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbulda helikopter destekli narkotik operasyonu...

17 Kasım 2017 07:48
İstanbul’da helikopter destekli narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere girilerek aramalar yapıldı. Sivil ekiplerinin de destek verdiği operasyona Polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyonun detayı hakkında bilgi verilmezken, adreslerde aramaların devama ettiği bildirildi. 

Selim Bayraktar

Etiketler: İstanbul, narkotik operasyonu

 

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