Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide yapılan bir ihbar üzerine polis ekipleri kazı çalışması başlattı. İş makineleriyle yapılan kazıda yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kurusıkı tabanca bulundu. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerine özel harekat polisinin sevk edildiği görüldü. Tabancaların bazılarının namlularının gerçeğe dönüştürüldüğü iddia edilirken, 2009-2010 yılları arasında gömüldüğü değerlendiriliyor.

Öte yandan olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da bölgede incelemelerde bulunuyor.

Metin Başar - Tugay Saday

İSTANBUL