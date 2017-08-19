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İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye isteyen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tarafından kurtarılan genç ailesine teslim edilirken operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbulda rehine kurtarma operasyonu kamerada

19 Ağustos 2017 15:07
İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İnönü Mahallesi’nde bir eve zorla giren 3 Suriyeli, Musaab Faruk Alyasin’ı (19) bıçakla tehdit ederek kaçırdı. Kaçırılan Alyasin’in videolarını çekerek Suriye’de yaşayan ailesine yollayan şüpheliler 50 bin lira fidye istedi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile Alyasin’in İstanbul’da yaşayan bir akrabası aracılığıyla durumu polise bildirdi.

BELİRLENEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine ve Müzakere Timi ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Müzakere ekipleri, ilk olarak Alyasin’in Suriye’deki ailesi ile irtibata geçerek şüphelilerle iletişim halinde kalınmasını ve istedikleri fidyenin verileceğini kabul etmesini istedi. Fiziki ve teknik çalışmalarını sıklaştıran ekipler 3 şüphelinin Esenyurt’ta bir sitede oturduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler şüpheli 3 Suriyeli Musaab E. (35), Hasan Z. (25) ve Amma D.’yi (30) kıskıvrak yakaladı. Fidye amacıyla kaçırılan Musaab Faruk Alyasin kurtarılarak ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Ufuk Kıvık


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