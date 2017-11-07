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İstanbul’da şantiyede göçük: 1 işçi toprak altında

Sarıyer Ayazağa'da bir şantiye alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi için itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Şantiye işçilerinin de kazma küreklerle arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı gözlenirken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbulda şantiyede göçük: 1 işçi toprak altında

07 Kasım 2017 10:55
İstanbul’da şantiyede göçük: 1 işçi toprak altında - Tıkla İzle

Sarıyer Ayazağa'da bir şantiye alanında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 işçi göçük altında kaldı. İşçinin başı dışarıda kalırken vücudunun bir bölümünün toprak altında kaldığı öğrenildi. Arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmaları başlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında şantiye alınında kepçeyle işçinin gömüldüğü yer kazılmaya başlandı. Diğer taraftan diğer işçiler de arkadaşlarını kurtarmak için kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. İtfaiye ekiplerinin battaniye getirdiği görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. 

Doğan Can Cesur

 

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