İstanbul’da şantiyede göçük: 1 işçi toprak altında

Sarıyer Ayazağa'da bir şantiye alanında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 işçi göçük altında kaldı. İşçinin başı dışarıda kalırken vücudunun bir bölümünün toprak altında kaldığı öğrenildi. Arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmaları başlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında şantiye alınında kepçeyle işçinin gömüldüğü yer kazılmaya başlandı. Diğer taraftan diğer işçiler de arkadaşlarını kurtarmak için kazma ve küreklerle ekiplere yardım etti. İtfaiye ekiplerinin battaniye getirdiği görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Doğan Can Cesur