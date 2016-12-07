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İstanbul'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla bastılar!

Büyükçekmece'de özel bir banka şubesine giren maskeli 2 kişi, gişe görevlisini silahla tehdit edip kasadaki paraları alarak kaçtı.

İstanbulda sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla bastılar!

07 Aralık 2016 12:38
İstanbul'da sıcak saatler! Uzun namlulu silahlarla bastılar! - Tıkla İzle

Olay, Büyükçekmece'de E-5 karayolu kenarında bulunan özel bir banka şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan yüzleri maskeli 2 kişi, banka şubesine gelerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra bankaya girerek gişe görevlisini silahla tehdit eden şahıslar, kasadaki paraları istedi. Paraları alan şahıslar, ön ve arka plakası farklı bir araçla olay yerinden kaçtı. Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri banka şubesinde parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmaları yaparak, incelemelerde bulundu. Çalınan paranın miktarı henüz belirlenemezken, polisi soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: banka soygunu, Büyükçekmece


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