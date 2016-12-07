Olay, Büyükçekmece'de E-5 karayolu kenarında bulunan özel bir banka şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan yüzleri maskeli 2 kişi, banka şubesine gelerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra bankaya girerek gişe görevlisini silahla tehdit eden şahıslar, kasadaki paraları istedi. Paraları alan şahıslar, ön ve arka plakası farklı bir araçla olay yerinden kaçtı. Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri banka şubesinde parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmaları yaparak, incelemelerde bulundu. Çalınan paranın miktarı henüz belirlenemezken, polisi soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Volkan Kayalar

