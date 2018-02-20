İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? 21-22 Şubat 2018 İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul’un iki yakasını da etkileyen su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz’un bazı yerlerinde su kesintisinini yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da su ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

İSKİ Tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakırköy ve Bahçelievler İlçelerinde deplaseleri sona eren hatların mevcut isale hatlarına bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 01:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şunlar:

Bakırköy İlçesi: Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba Mahalleleri

Bahçelievler İlçesi: Bahçelievler Mahallesi.

Kavacık Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 23:00 ile 22 Şubat 2018 Perşembe günü 11:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler:

Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polenezköy, Örnekköy ve Alibahadır Mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu Mahallelerinin bir kısmı".

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