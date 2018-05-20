Diğer
Kategoriler

İstanbul’da taksiciler UBER aracına saldırdı

Esenyurt’ta bir AVM önünden gelen çağrı üzerine müşterileri alan UBER aracının etrafını taksiciler sardı. Sürücü kendisini tehdit ederek aracına vuran şahıslardan şikayetçi oldu. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda taksiciler UBER aracına saldırdı

20 Mayıs 2018 15:25
İstanbul’da taksiciler UBER aracına saldırdı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama üzerinden çağrı alan UBER sürücüsü Ersen A., aracıyla AVM’nin önüne geldi. Burada müşterileri aracına alan sürücü gitmek istedi. Ancak sürücünün aracının önünü bir anda taksiciler kesti. Taksicilerin önünü kesmesi üzerine sürücü yolculara ve kendine zarar gelmemesi için aracın kapılarını kilitleyerek, onların gitmesini bekledi. Taksiciler araca zarar vererek, sürücüyü tehdit etti. O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından AVM’nin önünden ayrılan sürücü, yolcuları bıraktıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Doğan Can Cesur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç