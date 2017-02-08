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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Polis kamerasına yansıyan operasyona narkotik köpeği Fırtına'nın da katıldığı görüldü.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu kamerada

08 Şubat 2017 12:17
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan takiplerin ardından şüphelilerin Bahçelievler’deki adresini belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı adrese yapılan operasyonda, C.D. (30), D.K. (30) ve A.C.T. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreste ve şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda ise 11 kilogram kokain, 29 kilogram skunk 3 adet hassas terazi, 1 adet drone, 1 adet tekne şamandırası ve 1 adet trafik polisi şapkası ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı polis kamerasında
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekipler şüphelilere ait araçta arama yapıyor. Narkotik köpeği Fırtına’nın da katıldığı aramalarda araçta uyuşturucu maddeler ile tekne şamandırası ele geçiriliyor. Polis ekipleri ardından adreste arama yapıyor. Adresteki aramalarda ise drone ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.D. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tugay Saday

 

Etiketler: İstanbul


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