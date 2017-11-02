İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 46 tutuklu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 24-31 Ekim tarihleri arasında 18 ayrı operasyona imza attı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik baskınlarda 197 kilo 825 gram esrar, 3 bin 920 ecstasy hap, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 19 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, çoğu sokaklarda uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilerden oluşan 76 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 46'sı çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman