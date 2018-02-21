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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! Saat 18.00’den itibaren...

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş-EA7 ARMANİ OLİMPİA MİLANO arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda yarın bu yollara dikkat! Saat 18.00den itibaren...

21 Şubat 2018 17:02

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - EA7 ARMANİ OLİMPİA MİLANO arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası nedeniyle yarın saat 18.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) Sarı Mimoza Sokak,

Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek." 

Etiketler: ataşehir, Fenerbahçe Doğuş, İstanbul

 

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