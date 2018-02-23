İstanbullu kuaförler yeni başkanını seçmek için sandık başına gidiyor

Kuaförler Oda seçiminde mutlaka oy kullanmaya gitmeli

Türkiye genelinde kuaför salonları bulunan ve son kuaför salonunu Dubai’de açan Salih Pehlivan 34 ayrı projeyle Odaya başkan adayı olduğunu belirtirken 27 Şubat’ta yapılacak seçimlerde tüm üyelerin oy kullanmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. “2016 verilerine göre, kuaför ve berber olmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na bağlı verilerine göre 88.375 kayıtlı esnaf var. Ticaret odalarına bağlı işletmelerle toplam 95.000 olduğu tahmin ediliyor ki ortalama 200.000 kişilik bir meslek grubu söz konusu. Katılımı yüksek bir seçimin sektörün gerçek iradesini ortaya koymak ve sorunların çözmek için güçlü bir adım olacağına inanıyorum. Öncelikle tüm meslektaşlarımı, arkadaşlarımı oy kullanmaya davet ediyorum. Her birimiz iş yerlerimizde sorunlarımızla tek başına mücadele etmeyelim, Oda olarak bu sorunların çözümü için birlikte emek verelim. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

3 – 5 TL’ye saç kesilemez

28 yıldır işletmeci olarak sektörün içinde olduğunu söyleyen Salih Pehlivan merdiven altı işletmelerle hem tüketicinin kalitesiz hizmete mahkum edildiğini hem de işini düzgün yapan kuaförlerin yaşam şansısının daraltıldığına vurgu yaptı. 58 bin kuaför salonunun olduğu Türkiye’de bir o kadar da merdiven altı işletme olduğu tahmin ediliyor. Pehlivan, “İçinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle haksız rekabet çok ciddi bir sorun. Fiyatlandırma bir diğer sorun. Meslek odaları tarafından tavan fiyatlar belirleniyor. Oysaki taban fiyatların olması gerekir ki haksız rekabet engellensin. 3 – 5 TL’ye saç kesen kuaförler var. Saç kesiminde su ve elektrik harcamalarına sabit giderler, çalışanların maaşları eklendiğinde saçın bu fiyata kesilmesi asla mümkün değil. İnsanlar sadece iş yerimi kapatmayayım mantığıyla çalışıyor. Gün sonunda kendini geliştirmeye, yenilenmeye, gelişmeleri takip etmeye ne zamanı ne de parası kalıyor. Ayrıca bu durum kuaförlerin iş yerine yatırım yapmasına da fırsat tanımıyor. Kuaförleri bu kısırdöngüden mutlaka kurtarmalıyız” diye konuştu.

İstanbul’a 34 ayrı proje…

SPAS Akademi ile Türkiye ve Türkiye dışında sayısız eğitimler, seminerler veren Salih Pehlivan sektörün sorunlarına sektörün içinden çözümler bulmak istediklerini bunun için 34 ayrı projeyle geldiklerini sözlerine ekledi. Pehlivan son olarak da kuaförlerin sorunlarını da sıralayarak, “Türkiye'de toplam 308 meslek lisesi bünyesinde kuaför yetiştiren saç bakımı bulunuyor. Ayrıca toplam 11 Yüksekokulda saç bakımı ve güzellik bölümü mevcut. Ancak bu okullarda eğitim verecek olan öğretmen yetiştiren Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi lisans programı kapatılmış durumda. Dolaysıyla 308 meslek lisesinde saç bakımı konusunda branş öğretmeni bulunmuyor ki nitelikli eleman konusunda son derece önemli bir eksiklik. Meslek grubu olarak bir kontrol mekanizması bulunmuyor. Kuaförlük yapanların kayıtları ciddi değil. Meslek odalarına kayıt yapılıyor Ancak bir mimarlar odası vb kuruluşlar gibi denetim mekanizmasına sahip olmayan kuruluşlara kayıt gerçekleşiyor. Bunun iyileştirilmesi ve standart getirilmesi gerekiyor. Nitekim gün sonunda saça dokunuyoruz ve kimsayal işlemler de yapıyoruz. Bunu yapanların ehliyetlerinin kontrol edilebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi gerekli. Tüketiciyi de bu konuda bilinçlendirmek önemli. Ehliyetsiz kişilerden hizmet almamaları gerekir.. Özellikle zaruri bir ihtiyaç olan bazı kuaförlük işlemlerinden alınan %18 KDV bir diğer sorun. Saç kesim, dip boya, manikür-pedikür gibi hizmetlerin KDV oranının %8 olması en büyük beklenti” diyerek sözlerini tamamladı.