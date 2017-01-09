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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sürüyor

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı gece saatlerinde de sürdü. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen kimi vatandaşlar Galata Köprüsü’nde balık tutarak keyifli dakikalar yaşadı.

İstanbulu etkisi altına alan kar yağışı sürüyor

09 Ocak 2017 07:34
İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sürüyor - Tıkla İzle

Cuma gününden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bu gecede sabah saatlerine kadar belli aralıklarla sürdü. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışını ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Galata Köprüsü’nde sabahın ilk saatlerine kadar balık tutarak keyifli dakikalar yaşadı. Manzara ve karın eşliğinde balık tuttuklarını ifade eden bir vatandaş,’’ Güzel bir havada büyük bir zevkle balık tutuyoruz. Bu bir hastalıktır. Hasta olmasak gelmeyiz zaten buraya. Kar, kış bizim için farketmiyor. Yeterki balık olsun. Akşam saat 22.00’dan beri buradayız. Manzara ve karın eşliğinde balık tutuyoruz. Balıkta çıkıyor çok şükür’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde kar yağışının devam ediyor. ,

Oğuzcan Yazar


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