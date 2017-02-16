Bu kriterlerden en önemlisi de amortisman yani diğer bir adıyla geri dönüş süresidir. Bir yatırımın geri dönüş süresi o gayrimenkulün değerini de belirliyor. Geri dönüş süresi; gayrimenkul yatırımının yıllar içerisinde sağlayacağı kira geliriyle ortaya çıkıyor. Geri dönüş süresini hesaplamak için yatırımın bugünkü değerinin, aylık kira gelirine bölünmesi gerekiyor.

Geri dönüşüm süresi önemli

Özellikle büyük şehirlerde geri dönüş süresi önemli bir kriter. Geri dönüş süresi için bölgedeki ulaşım, hastane, eğitim kurumu, AVM gibi yatırımlar da etkili oluyor. Bir bölgenin hızlı gelişmesi ve gelişimin sürdürülebilir olması da geri dönüş süresini etkileyen faktörlerden. Bu sebeple kârlı bir yatırım için geri dönüş süresi baz alınarak, kiralama oranlarının yüksek olduğu bölgeler ve gayrimenkuller tercih edilmelidir. Eğer bir bölgede kiralama süreleri uzunsa, gayrimenkulün geri dönüşüm süresi de uzayacaktır.

İstanbul’un geri dönüş süresi en kısa olan ilçeleri hangileri? REIDIN Konut Yatırımı Geri Dönüş Süreleri ve Zingat.com ortalama kiralık/ satılık verilerine göre İstanbul’da gayrimenkulde en hızlı kazandıran 10 ilçe..

1. Beyoğlu:

Geri dönüş süresi: 11 yıl

Ortalama kira fiyatı: 3.192 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 425.655 TL

2. Eyüp:

Geri dönüş süresi:12 yıl

Ortalama kira fiyatı: 2.027 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 297.703 TL

3. Küçükçekmece

Geri dönüş süresi:14 yıl

Ortalama kira fiyatı: 1.671 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 274.062 TL

4. Esenyurt

Geri dönüş süresi:15 yıl

Ortalama kira fiyatı: 963 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 170.437 TL

5. Bağcılar

Geri dönüş süresi: 15 yıl

Ortalama kira fiyatı: 1.454 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 268.952 TL

6. Ataşehir

Geri dönüş süresi: 15 yıl

Ortalama kira fiyatı: 2.450 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 428.060 TL

7. Zeytinburnu

Geri dönüş süresi: 16 yıl

Ortalama kira fiyatı: 1.829 TL/ay

Ortalama satılık fiyatı: 340.051 TL

• Ortalama satılık ve kiralık fiyatları 100 metrekare konut içindir.

Kaynak: Zingat