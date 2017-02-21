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İşte Metin Diyadin’in Büyükşehir Gaziantepspor karnesi

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Gaziantepspor’da Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı’nın yerine getirilen Metin Diyadin; 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu topladığı 8 puanla başarısız bir performans gösterdi.

İşte Metin Diyadinin Büyükşehir Gaziantepspor karnesi

21 Şubat 2017 12:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor’da, Teknik Direktör Metin Diyadin 2-1 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından istifa etti. Mavi-beyazlı ekipte 4-1’lik Altınordu mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılan Bülent Bölükbaşının yerine gelen Metin Diyadin takımıyla çıktığı 11 resmi maçta sadece 8 puan toplayarak başarısız bir performans gösterdi.

Bülent Bölükbaşı idaresinde 9 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik 3 mağlubiyet alan Büyükşehir Gaziantepspor, bu maçlarda 14 gol kaydetti ve kalesinde 10 gol gördü.

Bülent Bölükbaşı 9 haftalık bölümde maç başına 1,5 puan ve 1,5 gol ortalaması yakalarken, Metin Diyadin bütün istatistiklerde geride kaldı. 49 yaşındaki teknik adam, 11. haftada devraldığı ekiple çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken, takım bu maçlarda 11 gol attı ve 19 gol yedi. Diyadin’in ekibi maç başına 1 gol ve 0.8 puan ortalaması yakaladı.

(Kazım Uzunöz / İHA)

Etiketler: Bülent Bölükbaşı, gaziantepspor, Metin Diyadin, TFF


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