İşte 19 Ocak 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları belli oldu! MP SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA EKRANI HABERİMİZDE...

Milli Piyango İdaresinin 19 Ocak 2017 çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin numaraları belli oldu mu? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 19 Ocak Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar bu akşam belli olacak. İkraniyeyi kazanan il veya ilçe ile şanslı numaralar sitemizde yer alacaktır...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından " 19 Ocak 2017 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ ÇEKİLİŞİ BELLİ OLDU İŞTE BİLETİNİZİ SORGULAYABİLECEĞİNİZ SORGULAMA EKRANI...

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe:

İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

544363

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SIRALI TAM LİSTE VE ŞANSLI BÜTÜN NUMARALARIN LİSTESİ İÇİN İSE BU LİNKE TIKLAYIN VE SIRALI TAM LİSTEYE BAKIN...

Çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin... iyi şanslar...

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE KİMLER KAZANDI?

9 Ocak çekilişinde genellikle olduğu gibi ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti, büyük ikramiyeyi kazanan biletler Adana, Antalya, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

İşte 19 Ocak 2017 Milli Piyango çekilişi şanslı numaraları! MP SIRALI TAM LİSTE

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise dev ikramiye süsleyecek

Çekilişi yapılacak dev ikramiyenin 19 Ocak 2017 Perşembe Milli Piyango sıralı tam listesi ve şanslı numaraları sayfamız aracılığıyla sizlere ulaşacaktır...

Peki Milli Piyango 19 Ocak perşembe çekilişi yapıldı mı, yapıldıysa şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara vurdu, MP sonuçları, 19 Ocak 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi belli oldu mu, belli olduysa hangi şanslı kazanan numaralar oldu.