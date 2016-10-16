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İşte özel harekat polislerinin şehit olduğu evin içinden görüntü

Gaziantep’te ilk canlı bombanın kendini patlattığı ve 3 özel harekat polisinin şehit olduğu evin içerisindeki görüntüler, patlamanın şiddetini net bir şekilde ortaya çıkardı.

İşte özel harekat polislerinin şehit olduğu evin içinden görüntü

16 Ekim 2016 21:29
İşte özel harekat polislerinin şehit olduğu evin içinden görüntü - Tıkla İzle

 Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beşyüzevler Mahallesinde polisin DAEŞ’e ait bir hücre evine yaptığı operasyon esnasında evde bulunan 2 teröristten biri kendini patlatmıştı. Patlamada operasyon gerçekleştiren polislerden 3’ü şehit olurken, 5’i polis toplam 9 kişi yaralanmıştı. Canlı bombanın kendini patlattığı evin dışına polisin rahat inceleme yapabilmesi amacıyla branda gerildi.

Polis incelemelerini tamamladığı ev polisin işini bitirmesinin ardından aynı sokakta yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının fenerinden faydalanarak evin içerisini görmeye çalıştı. Merakla evi izleyen vatandaşlar, evin içerisini görünce ise gözyaşlarını tutamadı.

3 polisin şehit olduğu 9 kişinin de yaralandığı evin içerisi ise savaş alanını andıran görüntüleri ortaya çıkardı. Patlamanın şiddetini gözler önüne seren evin iç duvarları yıkılırken, dolap ve eşyaların ise paramparça olduğu görüldü. Patlama ile birlikte evin tesisatlarının bile büyük hasar gördüğü olayda teröristin et parçaları ise etrafa yayıldı.
Evin sokağı gören pencerenin de patlamayla tamamen parçalandığı görüldü.

Bodrum katta kendini patlattı

5 katlı evin bodrum katında kalan teröristlerin evi kiraladığı ortaya çıkarken, apartmanda ise pansiyon şeklinde dairelerin bulunduğu öğrenildi. Hücre evi olarak kullanılan daire ise apartmanın bodrum katında bulunurken, evin sokağı gören bir penceresi bulunuyor.

Öte yandan teröristlerin operasyona gelen polisleri pencereden görmeleri nedeniyle düzenekleri hazırladıkları tahmin ediliyor. 

Lider Olgun - Serhat Demir
GAZİANTEP 


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