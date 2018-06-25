İsveç’te gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferiydi

İsveç’te yayın yapan Metro, Dagens Nyheter, Expressen ve Aftonbladet gazeteleri seçimleri takip etmek için Türkiye’ye özel muhabirler gönderdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçları İsveç gazetelerinde geniş yer buldu.

İsveç basını Erdoğan’ın zaferini "Recep Tayyip Erdoğan rakiplerini geçti, Erdoğan yine Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yeni sisteminde Erdoğan Cumhurbaşkanı” ifadeleriyle paylaştı.

İsveç gazeteleri, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin "Mücadeleye devam edeceğim. Rakibim kazandı" ifadelerine de yer verdi.

Metin Altınışık