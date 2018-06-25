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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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İsveç’te gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferiydi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan’nın zaferi İsveç gazetelerinde geniş yer buldu.

İsveçte gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın zaferiydi

25 Haziran 2018 17:36

İsveç’te yayın yapan Metro, Dagens Nyheter, Expressen ve Aftonbladet gazeteleri seçimleri takip etmek için Türkiye’ye özel muhabirler gönderdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçları İsveç gazetelerinde geniş yer buldu.

İsveç basını Erdoğan’ın zaferini "Recep Tayyip Erdoğan rakiplerini geçti, Erdoğan yine Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yeni sisteminde Erdoğan Cumhurbaşkanı” ifadeleriyle paylaştı.

İsveç gazeteleri, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin "Mücadeleye devam edeceğim. Rakibim kazandı" ifadelerine de yer verdi.

Metin Altınışık  

Etiketler: İsveç, seçim

 

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