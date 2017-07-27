İsviçre'den 'Türkiye'ye seyahat' uyarısı

İşviçre Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili seyahat tavsiyelerini yeniden güncelledi. Bakanlığın vatandaşlarını giriş ve çıkışlarda oluşabilecek engellemeler ve mahkeme kararı olmadan tutuklamalar olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, turizm sezonunun ortasında vatandaşlarına güvenliği için yaptığı seyahat uyarılarında bu yıl Türkiye'ye özel yer verdi. Bakanlık, Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısında, “Türkiye’ye seyahat etmek isteyenler Türkiye’de düşman olarak görülüp görülemeyeceği konusunda iyi düşünmeliler“ denildi.

Bakanlığın uyarı metninde Türkiye’de Olağanüstü Hal'in devam ettiğine dikkat çekilerek, giriş ve çıkışlarda oluşabilecek engellemeler ile mahkeme kararı olmadan tutuklamalar olabileceği belirtildi. Hem Türkiye hem İsviçre vatandaşı olan çifte vatandaşların daha çok tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirten bakanlık, İsviçre’nin çifte vatandaşlara konsolosluk savunması hizmetinin Türkiye’nin İsviçre vatandaşlığını göz ardı ederek kabul etmemesinden dolayı verilemeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca uyarı metninde Türkiye’ye seyahat etmek isteyenlerin bu uyarıyı dikkate alıp almamasının kendi kararı olacağı belirtildi.