İtalyan pizzacıların pabucu dama atıldı

Fransız robot Pazzi 3 kolu sayesinde 30 saniyede pizza yapabilirken İtalyan şeflere de meydan okuyor. Geleneksel bir yiyecek olan pizza ustası robotun ismi Pazzi ise İtalyanca’da çılgın anlamına geliyor. Pazzi mekanik kollarıyla hamur yoğurup yiyecek soyabiliyor. Hazırladığı pizzaları fırına veren ve servis eden Pazzi, büyük ilgi çekiyor.

PAZZİ, YARIM MİLYON PİZZA TARİFİ BİLİYOR

Fransız şirket Ekim tarafından geliştirilen projenin 2.5 milyon euro’ya mal olduğu aktarıldı. Projenin hayata geçmesi 5 yıl sürdü. Robotun, Sebastien Roverso and Cyrill Hamon adlı Fransız mühendisler tarafından 2013 yılında yapımına başlandı. Ekim’in CEO’su Philippe Goldman, "Makineyi tasarlamak, üretmek tam 5 yılımızı aldı. Farklı pizza malzemeleri ve sosları bir araya getiren robot yaklaşık yarım milyon pizza tarifi biliyor" dedi.