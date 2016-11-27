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İzmir’de derede ceset bulundu

İzmir’in Konak ilçesindeki bir derede, kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Ekiplerin çalışmalarını izleyen onlarca kişi cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışırken, çevrede önlem almaya çalışan polise zor anlar yaşattı.

İzmirde derede ceset bulundu

27 Kasım 2016 14:54
İzmir’de derede ceset bulundu - Tıkla İzle

İzmir’de Halkapınar otobüs son durakları yakınındaki derece hareketsiz halde bir kişinin suyun içinde bulunduğunu gören vatandaşlar bugün öğle saatlerinde polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin önlem aldığını gören onlarca kişi, derenin çevresinde toplanıp cep telefonlarıyla görüntü almaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocukların da olması dikkat çekti.
İtfaiyenin merdivenli aracıyla dereye yaklaşan görevliler, cesedi çamurlu suyun içinden çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Ali Gözeten - Halil Karahan
 

Etiketler: ceset, dere, İzmir


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