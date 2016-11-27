İzmir’de Halkapınar otobüs son durakları yakınındaki derece hareketsiz halde bir kişinin suyun içinde bulunduğunu gören vatandaşlar bugün öğle saatlerinde polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin önlem aldığını gören onlarca kişi, derenin çevresinde toplanıp cep telefonlarıyla görüntü almaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocukların da olması dikkat çekti.

İtfaiyenin merdivenli aracıyla dereye yaklaşan görevliler, cesedi çamurlu suyun içinden çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali Gözeten - Halil Karahan

