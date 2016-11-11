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İzmir’de gıda zehirlenmesi olayında yeni gelişme

İzmir’de iki hastanede aynı özel şirketin verdiği yemekten dolayı iddiaya göre 180 kişi zehirlenirken, 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, öğrenildi. Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, "Hastaneler kar amacı gütmeden kendi yemeklerini kendileri yapmalıdır" dedi.

İzmirde gıda zehirlenmesi olayında yeni gelişme

11 Kasım 2016 14:01

Dün akşam saatlerinde, aynı özel yemek şirketinin hizmet verdiği Dr. Behçet Uz Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yemek yiyen hasta, hasta yakını ve hastane personeli yaklaşık 180 kişi, iddiaya göre yedikleri kadınbudu köfte, ıspanak, yoğurttan rahatsızlandı. Baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı ile bulundukları hastanelerde evlerine gidenler ise başka hastanelerde hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 180 kişiden 3’ünün yoğun bakımda olduğu, 20 kişinin hala tedavilerinin devam ettiği, geri kalanın ise taburcu olduğu öğrenildi. Yediği yemeklerden rahatsızlanan hamile olan bir hemşirenin tehlike atlattığı ileri sürüldü. Öte yandan, menüde bulunan patates püresinin saat 18.00’den sonra kalmadığı için servis edilmediği, bu saatten sonra yemek yiyenlerde herhangi bir rahatsızlanmanın olmadığı, patates püresinin bulunduğu zamanda yemek yiyenlerde rahatsızlanma meydana geldiği iddia edildi. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

"HASTANELER KENDİ YEMEKLERİNİ YAPMALIDIR"

Konu ile ilgili Türk Sağlık Sen üyeleri bugün Behçet Uz Hastanesi bahçesinde toplanıp, özel şirketten gelen yemekleri protesto etti. Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, özel şirketlerden gelen yemeklere tepki olarak hastane personeline simit ikram etti. Grup adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, "Dün akşam yemeğinde 180 civarında sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını zehirlenmiştir. Ülkemizin hemen her köşesinde olduğu gibi, ilimizde de gün geçmesin ki bir hastanemizden yemek ile ilgili bir şikayet almayalım. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde 4 yıl önce Başhekim Nurettin Ünal döneminde yemekhaneyle ilgili çalışma yapılmış, hastanede yapılan yemeğin maliyetinin daha uygun olacağı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen bu hastanede de yemek hizmetleri özelleştirilmiştir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, defalarca uyarmamıza rağmen neden bir tedbir alınmamaktadır? Çıkan yemekler hastane idarecileri tarafından neden denetlenmemektedir? Görev ihmali mi vardır? Ya da farklı sıkıntılardan dolayı mı olayın üzerine gidilmemektedir. Her zaman söylediğimiz gibi yemek hizmetleri sorununun tek çözüm yolu hastanelerimizin kendi yemeklerini kendilerinin yapmasıdır. Bir an önce Sağlık Bakanlığı bu konuda adım atmalıdır. Kar amacı gütmeyen İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kendi yemeklerini kendileri yapmakta, çalışan personellerimiz oldukça memnun olup, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamaktadır" dedi.

Etiketler: gıda zehirlenmesi


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