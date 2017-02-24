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İzmir'de otomobil takla attı: 6 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İzmirde otomobil takla attı: 6 yaralı

24 Şubat 2017 22:45
İzmir'de feci kaza: 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Aliağa Organize Sanayi kavşağı mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan H.P. (48) yönetimindeki 35 NHZ 24 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü H.P. ile yolcular E.Ç. (43), E.Ç. (33), M.Ö. (48), A.P. (42), M.Ç. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ile 110 İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Nimet Ergün
 

Etiketler: İzmir, izmir haberleri, kaza


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