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İzmir’de vatandaşlar geç gelen otobüse saldırdı

İzmir’de, iddialara göre 45 dakika boyunca otobüsün gelmemesine sinirlenen vatandaşlar, otobüse saldırıp camlarını kırdı.

İzmirde vatandaşlar geç gelen otobüse saldırdı

09 Ağustos 2017 14:47
İzmir’de vatandaşlar geç gelen otobüse saldırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Konak-Esbaş arası sefer yapan 233 numaralı belediye otobüsü iddialara göre, İnkılap Durağı'na geç geldi. Dakikalarca otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar ise duruma sinirlendi ve şoföre tepki gösterdi. Otobüsün dolu olması üzerine araçtaki yolcuları indiren şoför, aşırı yoğunluk nedeniyle iddialara göre yolcu da almadı. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi ve ortalık bir anda karıştı.

Yolcular yaralandı

Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, bir esnaf da bir anda otobüse saldırarak camını kırdı. Camın kırılması ile otobüsün içinde bulunan bir kadın başından yara aldı. Kanlar içinde kalan bir kadın yaşadığı şok ile ağlamaya başladı. Mahalle halkı ise İnkılap Durağı'nda hep aynı sorunu yaşadıklarını, otobüslerin geç geldiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler de vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. 


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